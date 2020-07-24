Başkan Saklı'dan yaralı güvenlik korucusuna ziyaret
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Başkan Saklı'dan yaralı güvenlik korucusuna ziyaret

Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, PKK'nın saldırı sunucusu yaralanan güvenli korucusunu ziyaret etti.

Başkan Saklı'dan yaralı güvenlik korucusuna ziyaret
24.07.2020 19:04 | Son Güncelleme: 24.07.2020 19:13

Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, PKK'nın saldırı sunucusu yaralanan güvenli korucusunu ziyaret etti.

Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün köyü yakınlarında teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu yaralanan güvenlik korucusu Necmettin Kaplan'ın Şemdinli Devlet Hastanesindeki tedavisi devam ediyor. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ve beraberindeki mahalle muhtarları da güvenlik korucusunu ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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