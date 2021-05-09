Başkan Saklı'dan şehit anneleri ve eşlerine ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Saklı'dan şehit anneleri ve eşlerine ziyaret

Başkan Saklı'dan şehit anneleri ve eşlerine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, şehit anneleri ve eşlerini ziyaret ederek günlerini kutladı.

Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, şehit anneleri ve eşlerini ziyaret ederek günlerini kutladı.

Başkan Saklı, şehit annelerini ve eşlerini evlerinde ziyaret ederek hediye takdiminde bulundu. Başkan Saklı, son olarak terör örgütü PKK tarafından annesi şehit edilen Arıcı ailesini ziyaret etti. Başkan Saklı, "Bugün Anneler Günü ve annelerimizi ziyaret ettik. Şu an bir annenin şehit olduğu bir ailenin evindeyiz. 1994 yılında bölücü terör örgütü tarafından anne çocuğu ile birlikte şehit olmuş. Biz de bu hassasiyetle şehit annenin ailesini ziyaret ettik. Allah onların mekanını cennet eylesin. Biz şehitlerimize minnettarız. Şehit annemizin ve annelerinin tümünün ellerinden öpüyoruz. Biz onların sayesinde huzurlu yaşıyoruz. Allah her türlü terörü ülkemizden def etsin. Allah terör örgütlerine fırsat vermesin" dedi.

Şehit ailesi Arif Arıcı da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımız bizi ziyaret etti. Annem ve iki kardeşim terör örgütü PKK tarafından şehit edildi. Bizi bugün yalnız bırakmayan başkanımıza teşekkür ederiz" dedi. - HAKKARİ

Başkan Saklı'dan şehit anneleri ve eşlerine ziyaret
Başkan Saklı'dan şehit anneleri ve eşlerine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Burak Sergen Demet Akalın
Spor Mesut Özil Salih Uçan Fatih Terim Yılmaz Vural Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Saklı'dan şehit anneleri ve eşlerine ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 18:21:15. #1.14#

title