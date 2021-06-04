Başkan Şahin, Yalova'da çalışmaları inceledi
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Başkan Şahin, Yalova'da çalışmaları inceledi

Başkan Şahin, Yalova'da çalışmaları inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Yalova Belediye Başkan vekili Mustafa Tutuk ile bir araya gelerek Yalova'da yapılan çalışmaları inceledi.

DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Yalova Belediye Başkan vekili Mustafa Tutuk ile bir araya gelerek Yalova'da yapılan çalışmaları inceledi.

Batı Karadeniz'in incisi sloganı ile çalışmalarını sürdüren Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, ilçede yeni yapmayı planladığı alanların ön inceleme çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Şahin son olarak Yalova Belediye Başkan vekili Mustafa Tutuk'u ziyaret ederek kentte yapılan çalışmaları inceledi. Kentte ki park alanlarında incelemelerde bulunan Başkan Şahin, Kaynaşlı'da yapılacak çalışmaları da başkan Tutuk'a aktardı. Tutuk "Konuğumuz olan Kaynaşlı Belediye Başkanımız Birol Şahin ile güzel Yalova'mızda yaptığımız çalışmaları beraber gezerek bilgiler verdik. Yalova'mızı örnek bir şehir haline getirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'de "İlçemizde yapacak olduğumuz park, bahçe ve peyzaj düzenlemeleri ile ilgili Yalova Belediyesi'nin çalışmalarını yerinde inceledik. Belediye Başkanı Mustafa Tutuk başkanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Başkan Şahin, Yalova'da çalışmaları inceledi
Başkan Şahin, Yalova'da çalışmaları inceledi
Başkan Şahin, Yalova'da çalışmaları inceledi
Başkan Şahin, Yalova'da çalışmaları inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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