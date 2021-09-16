Başkan Şahin ve Milletvekili Koçer'den Araban çıkarması - Haberler
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Başkan Şahin ve Milletvekili Koçer'den Araban çıkarması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Başkan Şahin ve Milletvekili Koçer'den Araban çıkarması

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ile birlikte AK Parti Araban İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ile birlikte AK Parti Araban İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Teşkilat mensupları ile bir araya gelen AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, ziyaretin ardından Araban Kaymakamı Ömer Sevgili'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'yu da ziyaret eden AK Parti heyeti ve Milletvekili Koçer, Araban ilçesinde yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı. Başkan Şahin ve Milletvekili Koçer'e yapılacak yatırımlar ve devam eden projeler hakkında bilgi veren Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, desteklerinden dolayı Başkan Şahin ve Cumhur İttifakı milletvekillerine teşekkür etti.

Araban Esnaf Odaları, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi, Şoför Odaları ve Ziraat Odasını da ziyaret eden Başkan Şahin ve Milletvekili Koçer, Araban'ın kalkınması ve gelişmesi için ellerinden gelen katkıyı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Araban ziyaretinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti Milletvekili Nejat Koçer'e AK Parti Gaziantep İl Başkan Yardımcısı Ahmet Parlak ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti. - GAZİANTEP

Başkan Şahin ve Milletvekili Koçer'den Araban çıkarması

Başkan Şahin ve Milletvekili Koçer'den Araban çıkarması

Başkan Şahin ve Milletvekili Koçer'den Araban çıkarması

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Haber: Başkan Şahin ve Milletvekili Koçer'den Araban çıkarması - Haberler
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