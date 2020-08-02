Başkan Şahin meydana vatandaşlarla bayramlaştı DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, kent meydanında bulunan vatandaşlarla bir araya gelerek, vatandaşların kurban bayramını kutladı.

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, kent meydanında bulunan vatandaşlarla bir araya gelerek, vatandaşların kurban bayramını kutladı.

Kurban Bayramı dolayısı ile toplu bayramlaşmaların yasak olduğu Düzce'de Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, ilçede toplu bayramlaşma yapamadı. Bunun üzerine Başkan Şahin, ilçe meydanında bulunan vatandaşların tek tek masalarına giderek bayramlarını kutladı. Başkan Şahin, bayramları gereği gibi yaşamanın insanlara huzur verdiğini fakat bu bayramda Korona virüs salgını nedeni ile bayramlaşamadıklarını bu nedenle meydanda bulunan vatandaşlarla bayramlaştıklarını belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İHA