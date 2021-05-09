Başkan Şahin, kapalı pazar esnafı ve vatandaşları ziyaret etti

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Hürriyet Mahallesi'ndeki kapalı pazarı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Hürriyet Mahallesi'ndeki kapalı pazarı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnafa hayırlı işler temennisini ileten Başkan Şahin, tedbirler kapsamında açılan pazardaki vatandaşlarla sohbet etti, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yasak nedeniyle kapalı olan pazarların iki gün de olsa açılmasının esnaf ve vatandaşlar açısından çok olumlu bir durum olduğunu hatırlatan Başkan Şahin, "İçinde bulunduğumuz salgından belki de en çok esnafımız etkileniyor. Bilecik Belediyesi olarak en başından bu yana elimizden gelen birçok hizmet ve katkıyı bu anlamda vermeye çalışıyoruz. Bugün de çalışmalarımız kapsamında esnafımızı ziyaret ederek, yapabileceğimiz çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. En kısa zamanda içinde bulunduğumuz zor süreçten hep birlikte tedbirlere uyarak kurtulacağımızı umuyorum. Bütün esnaf üyelerine kolaylıklar diliyor, tüm hemşerilerimizin Ramazan Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı