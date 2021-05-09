Başkan Şahin, kapalı pazar esnafı ve vatandaşları ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Şahin, kapalı pazar esnafı ve vatandaşları ziyaret etti

Başkan Şahin, kapalı pazar esnafı ve vatandaşları ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Hürriyet Mahallesi'ndeki kapalı pazarı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Hürriyet Mahallesi'ndeki kapalı pazarı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnafa hayırlı işler temennisini ileten Başkan Şahin, tedbirler kapsamında açılan pazardaki vatandaşlarla sohbet etti, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yasak nedeniyle kapalı olan pazarların iki gün de olsa açılmasının esnaf ve vatandaşlar açısından çok olumlu bir durum olduğunu hatırlatan Başkan Şahin, "İçinde bulunduğumuz salgından belki de en çok esnafımız etkileniyor. Bilecik Belediyesi olarak en başından bu yana elimizden gelen birçok hizmet ve katkıyı bu anlamda vermeye çalışıyoruz. Bugün de çalışmalarımız kapsamında esnafımızı ziyaret ederek, yapabileceğimiz çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. En kısa zamanda içinde bulunduğumuz zor süreçten hep birlikte tedbirlere uyarak kurtulacağımızı umuyorum. Bütün esnaf üyelerine kolaylıklar diliyor, tüm hemşerilerimizin Ramazan Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Başkan Şahin, kapalı pazar esnafı ve vatandaşları ziyaret etti
Başkan Şahin, kapalı pazar esnafı ve vatandaşları ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Meral Akşener Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli
Magazin Eda Ece Seda Sayan Şeyma Subaşı Burak Sergen
Spor Muslera Ozan Tufan Cyle Larin Serdar Aziz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Şahin, kapalı pazar esnafı ve vatandaşları ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 14:16:12. #1.14#

title