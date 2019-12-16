Başkan Şahin: Gönül Adamı Mevlânâ'nın Sözleri geleceği aydınlatıyor

16.12.2019 16:47 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:47

Mevlânâ'nın 746'ncı vuslat yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan başkan Fatma Şahin, "Bakın ne de güzel söylemiş Mevlânâ, 'Ayrı ayrı bedenlerde bir canız; ister küçük olalım, ister ihtiyar, ister genç... Mademki, hem yaratılışta biriz, hem dirilişte; canların bu ayrılığı ne vakte dek sürecek... Gülle dikene tahammül etmek adamlıktır ama insanın asıl, insanlarla uzlaşması gerek.' İnsan olarak din, dil, ırk gözetmeksizin uzlaşmamız gerek. Kanayan yaralarımızın temeline baktığımızda insanlık dışı zulümle yapılan baskılar var. Ama Mevlânâ Hazretlerinin mesajları bize, baskıyla, şiddetle, iktidar hayalleri kuranların ne kadar büyük bir gaflet içinde olduklarını çok net bir biçimde bize anlatmaktadır. Sıkıntılar karşısında sabreden, birbirine kenetlenen bir milleti; hiçbir güç ve irade yıkamaz. Bizler zulüm görenlerin yanında olduğumuz, onlara soframızı, yüreğimizi açtığımız sürece hiçbir güç bize diz çöktüremez. Rabbine kavuşmayı düğün gecesi addeden, 7 asır öncesinde zaman ve mekan ötesi mesajlarıyla tüm insanlığı kucaklayan hâlâ sevenlerinin gönlünde hoşgörünün, muhabbetin, kardeşliğin timsali olarak yaşayan Mevlana'mız bir gönül eriydi, o yaşadığımız şu çağda en çok ihtiyacımız olan sevgiyi, şefkati, merhameti, gönül demliğinde pişirip bizlere Mesnevi'siyle yaşantısıyla ikram etmiştir" ifadelerini kullandı.

Ziya Paşa'nın "Zulmle âbâd olanın, âhiri berbâd olur" sözüne atıfta bulunan Şahin, zalimin zulmünün hiçbir zaman yanına kâr kalmayacağını kaydetti.

Mevlana'nın "Karıncaların sesini duyan Rabbim, Elbette gönüllerin feryadını da duyar" sözünü hatırlatan başkan Fatma Şahin, şöyle tamamladı: "Değerli Hemşehrilerim, Büyük Türk–İslâm Mutasavvıfı Hazreti Mevlânâ'nın 746'ncı Uluslararası Vuslat Yıldönümü Şeb-i Arûs'un ülkemizin, tüm insanlığın birlik ve beraberliğine, kardeşliğine vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: Bültenler