Başkan Sağlam'dan belediye filosuna 6 yeni araç
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Sağlam'dan belediye filosuna 6 yeni araç

Başkan Sağlam'dan belediye filosuna 6 yeni araç
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam, belediye filosuna 6 yeni araç satın aldıklarını duyurdu.

Erzurum Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam, belediye filosuna 6 yeni araç satın aldıklarını duyurdu.

Başkan Sağlam, "Göreve başladığımız günden bugüne rağmen mali disiplini sağlayarak, belediyemizin dişinden tırnağından artırdığımızla yeni araçlarımızı, tek bir kuruş kredi kullanmadan, peşin olarak satın almış bulunuyoruz. Belediyemize yeni aldığımız 1 adet tam donanımlı Cenaze nakil aracı 1 adet tam donanımlı et nakil aracı 1 adet asfalt silindiri 1 adet zabıta aracı 2 adet forklift iş makinasının toplam maliyeti yaklaşık 1 milyon 500 bin TL bu araçların belediye araç parkuruna katılması güçlü bir Horasan Belediyesi'nin başlangıcını ifade etmektedir" dedi.

Yeni alınan araçlarla Horasan Belediyesi araç filosunun daha da güçlendiğini söyleyen Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam, amaçlarının vatandaşa en iyi biçimde hizmet vermek olduğunu söyledi.

Araç filosunu güçlendirmeye devam edeceklerini ifade eden Sağlam, yeni alınan araçlarla daha güzel hizmetler sunulacağını vurgulayarak, "Hizmetlerimizin daha hızlı bir şekilde yürütülmesi için araç filomuzu genişletiyoruz. İlçemize uzun yıllar hizmet verecek araçlarımız, çalışmalarımızda bizlere büyük kolaylık sağlayacak. Çalışma arkadaşlarımızın işini kolaylaştırabilmek, vatandaşlarımıza da hızlı bir şekilde hizmet verecektir. Bu bağlamda yeni araçlarımız ilçemize Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Başkan Sağlam'dan belediye filosuna 6 yeni araç

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Murat Kurum Hamid Karzai Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Gülben Ergen Ferhan Şensoy
Spor Muslera Cristiano Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkan Sağlam'dan belediye filosuna 6 yeni araç - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 14:08:56. #1.14#

title