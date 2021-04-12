Başkan Sağlam "Birlik ve beraberlik günlerindeyiz"
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Başkan Sağlam "Birlik ve beraberlik günlerindeyiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Sağlam 'Birlik ve beraberlik günlerindeyiz'

Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam; Rahmet, mağfiret, bolluk ve bereket ayı olan mübarek Ramazan günlerini Horasan'da en iyi şekilde değerlendirmek için Horasan Belediyesi olarak her türlü hazırlığı yaptıklarını söyledi.

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Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam; Rahmet, mağfiret, bolluk ve bereket ayı olan mübarek Ramazan günlerini Horasan'da en iyi şekilde değerlendirmek için Horasan Belediyesi olarak her türlü hazırlığı yaptıklarını söyledi.

Ramazan ayında, oruç ibadetinin yanında yardımlaşma ve dayanışmanın da ön plana çıktığına dikkat çeken Başkan Sağlam; nefislerimizi terbiye etme fırsatının iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam, "Bolluk, bereket, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan'da, paylaşmanın, sevginin, birlik ve beraberliğin güzelliğini hep birlikte yaşayalım, yaşatalım. İçerisinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesini barındıran Ramazan ayı, dargınlıkların unutulduğu, dayanışmanın ve kardeşliğin daha da arttığı mukaddes bir aydır. Bir yıldır devam eden salgın dolayısıyla her ne kadar Ramazan ayını buruk karşılasak da tedbirlere sıkı bir şekilde uyarak özlediğimiz güzel günlere en kısa zamanda geri döneceğimize yürekten inanıyorum. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek ayın milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa başta sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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