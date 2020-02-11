Başkan Rasim Daşhan'dan don uyarısı
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Başkan Rasim Daşhan'dan don uyarısı

Kütahya'nın Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, eksi derecelerde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, sayaç ve su tesisatlarının donmaya karşı korunması konusunda vatandaşları uyardı.

11.02.2020 10:18 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:18
Başkan Rasim Daşhan'dan don uyarısı

'nın Belediye Başkanı , eksi derecelerde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, sayaç ve su tesisatlarının donmaya karşı korunması konusunda vatandaşları uyardı.


Başkan Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, "Hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi nedeniyle abonelerimizi, sayaç ve tesisatlarını korumaları konusunda uyarma gereği duyduk. Su temini açısından sıkıntısız bir kış geçirilmesi için özellikle müstakil evlerde oturanların bu konuda tedbir almaları oldukça önemli" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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