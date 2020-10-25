Başkan Ramazan'dan tebrik ve çiçek göndermeme ricası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Ramazan'dan tebrik ve çiçek göndermeme ricası

25.10.2020 12:51 | Son Güncelleme: 25.10.2020 12:55
Başkan Ramazan'dan tebrik ve çiçek göndermeme ricası

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, göreve seçilmesi nedeniyle tebrik için gelinmemesini, çiçek gönderilmemesini istedi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, göreve seçilmesi nedeniyle tebrik için gelinmemesini, çiçek gönderilmemesini istedi.

12 Ekim tarihinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un yerine 22 Ekim tarihinde tüm belediye meclisi üyelerinin oy birliği ile Kilis Belediye Başkanlığı görevine seçilen Servet Ramazan, Belediyeye tebrik için gelinmemesini ve çiçek gönderilmemesini istedi. Başkan Ramazan, Acımız büyük kıymetli Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'u kaybetmenin acısını yaşadıklarını ifade ederek, "Tüm Kilis halkının desteklerini, dualarını, bizlerden esirgemeyeceğini umut ediyorum. Acımız olduğundan dolayı tebrik ve çiçek kabul etmiyoruz. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Merhum başkanımızın projelerini hayatı geçirmek için gece gündüz demeden çalışacağız" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Donald Trump Muharrem İnce Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Seda Sayan Aleyna Tilki Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Ozan Tufan Erol Bulut Okan Buruk Fatih Terim
Daha Fazla Söz Ankara Diyarbakır Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Ramazan'dan tebrik ve çiçek göndermeme ricası - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 12:58:04. #1.14#
title