Başkan Ramazan birim müdürleri ile bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Ramazan birim müdürleri ile bir araya geldi

11.12.2020 09:50 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:53
Başkan Ramazan birim müdürleri ile bir araya geldi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Belediye birim müdürleri ile bir toplantı yaparak, hizmet kalitesinin attırılması, vatandaşa daha iyi hizmet götürülmesi konusunda fikir alış verişinde bulundu.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Belediye birim müdürleri ile bir toplantı yaparak, hizmet kalitesinin attırılması, vatandaşa daha iyi hizmet götürülmesi konusunda fikir alış verişinde bulundu.

12 Ekim tarihinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Merhem Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un yerine tüm belediye meclisi üyelerinin oyu ile 22 Ekim tarihinde Kilis Belediye Başkanlığına seçilen Servet Ramazan, Belediye birim müdürleri ile meclis salonunda toplantı yaptı.

Belediye Başkanı Ramazan, devem eden projeler, 2021 yılı ve sonrası için yapılacak projeler, vatandaşların talepleri konusunda birim müdürlerinin görüş ve önerilerini aldı.

Başkan Ramazan, "Belediyemizin birim müdürleri bir araya gelerek yapılan hizmetler, yeni projeler ve vatandaşlarımızın istek ve önerilerini konuştuk, değerlendirdik. Tüm ekiplerimize güveniyorum. Biz bir ve beraberiz. İnşallah hayatını kaybeden Mehmet Abdi Bulut Başkanımızın bizlere bıraktığı projeleri bitirip Kilis halkının hizmetine sunacağız" dedi. - KİLİS

Başkan Ramazan birim müdürleri ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Rektörü Karacoşkun Belediye Başkanı Ramazan ile bir araya geldi
Rektörü Karacoşkun Belediye Başkanı Ramazan ile bir araya geldi
Genel Başkan Demirel Vali Soytürk ile bir araya geldi
Genel Başkan Demirel Vali Soytürk ile bir araya geldi
Son dakika haberi... Belediye Başkanı Ramazan engellilerle bir araya geldi
Son dakika haberi... Belediye Başkanı Ramazan engellilerle bir araya geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Yıldız Tilbe Serdar Ortaç Perihan Savaş Haluk Bilginer
Spor Sörloth Samatta Pierre Webo Kylian Mbappe İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İlaç Pfizer Karabağ Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Ramazan birim müdürleri ile bir araya geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 09:53:54. #1.15#
title