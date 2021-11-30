BAŞKAN RAHMİ METİN ULAŞIM YATIRIMLARINI YERİNDE İNCELEDİ...

AYDIN (Habermetre) - Rize Belediye Başkanımız Rahmi Metin beraberinde Başkan Yardımcıları Muhittin Aydın Bilsel, Ahmet Murat Taviloğlu ile birlikte Rize'de ki ulaşım yatırımlarını yerinde inceleyerek Karayolları Trabzon Bölge Müdürü Mehmet Aşık ve teknik ekiplerden bilgi aldı.

Müftü Mahallesinde bulunan AVM'nin giriş çıkış bağlantısını sağlayacak kavşak projesinin yapılacağı alanı gezen Belediye Başkanı Rahmi Metin ve beraberindeki heyet, yapılacak projeyle ilgili çevrede bulunan mahalle sakinlerine bilgilendirmede bulundu.

Kavşak projesinin yapılacağı bölgedeki inceleme programının ardından Başkan Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Araştırma Hastanesi altında Rize Belediyesi ve Karayolları işbirliğiyle yapımına başlanan ulaşım projesi kapsamında devam eden çalışmaları inceleyerek RTEÜ Rektörü Prf. Dr. Hüseyin Karaman ile çalışma sahasında bir araya geldi ve yapılan çalışmalarla ilgili istişarede bulundu.

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