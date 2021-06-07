Başkan Poyraz Ömerli Spor Tesisleri'nde İncelemelerde Bulundu
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Başkan Poyraz Ömerli Spor Tesisleri'nde İncelemelerde Bulundu

Başkan Poyraz Ömerli Spor Tesisleri'nde İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

BAŞKAN POYRAZ ÖMERLİ SPOR TESİSLERİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDUÖmerli Mahallesi'nde bulunan spor tesislerinin yeniden yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

BAŞKAN POYRAZ ÖMERLİ SPOR TESİSLERİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Ömerli Mahallesi'nde bulunan spor tesislerinin yeniden yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Ömerli Mahallesi'nde yapım çalışmaları devam eden spor tesislerinde incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında Kültür Bakanlığı standartlarına uygun olarak inşa edilecek otel binasının beton dökümünün de startını veren Başkan Poyraz "Çalışmalar tamamlandığında otel binası ve FİFA standartlarına uygun hale getirilecek futbol tesislerinde amatör ve profesyonel takımlar kamp yapabilecek. 2000 m2'lik kapalı alanlı, 2. 000 kişilik seyirci kapasiteli stadı, orman içerisinde koşu ve yürüyüş parkurları, araç park alanları, idari ofisler, halı sahalar ve basketbol sahalarıyla bu tesis bölgemize bir hareket katacak, " dedi.

Kaynak: Habermetre

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