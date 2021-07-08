Başkan Posbıyık, CHP Milletvekillerine projelerini anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Posbıyık, CHP Milletvekillerine projelerini anlattı

Başkan Posbıyık, CHP Milletvekillerine projelerini anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 23 milletvekilinin Zonguldak ziyareti kapsamında, İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş Kdz. Ereğli Belediyesi'ni ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 23 milletvekilinin Zonguldak ziyareti kapsamında, İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş Kdz. Ereğli Belediyesi'ni ziyaret etti.

CHP'nin Zonguldak'ta 23 milletvekili ile yaptığı ziyaretler kapsamında İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti. Ziyarette CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Eylem Ertuğrul ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile CHP'li Meclis Üyeleri de hazır bulundu.

Başkan Posbıyık, ziyaret sırasında milletvekillerine Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından sürdürülen ve planlanan çalışmalar ile kentin durumu hakkında detaylı bilgi verdi. Posbıyık ziyaret sırasında yaptığı konuşmada "Güçlü bir belediyeyiz. Hiçbir devlet kurumuna, kişilere borcumuz yok. İki gündür meclis toplantılarımız vardı, önemli kararlara imza atacağız. 2014 yılından 2019 yılına kadar geçen süreçte Ereğli'nin kayıp 5 yılı oldu. Önemli çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki 2.5 yıl kentimiz için çok büyük hizmetlerin gerçekleştirileceği dönemler olacak. Sizleri Ereğli'de görmekten büyük mutluluk duydum" dedi.

Milletvekilleri Sibel Özdemir ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da Ereğli'de bulunmaktan ve belediyenin çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Görüşme sırasında Ereğli'nin tanıtımı konusundaki çalışmalara da değinildi ve CHP'nin bölgeye ziyaretlerinin süreceği ifade edildi.

Başkan Posbıyık, milletvekillerine Herkül Heykeli ve Gazi Alemdar Gemisi maketi takdim etti. - ZONGULDAK

Başkan Posbıyık, CHP Milletvekillerine projelerini anlattı
Başkan Posbıyık, CHP Milletvekillerine projelerini anlattı
Başkan Posbıyık, CHP Milletvekillerine projelerini anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Halk TV'nin eski müdüründen Millet İttifakı'nda kriz yaratacak sözler: CHP'den Akşener'in mitinglerinin yayınlanmaması için telefon aldım
Halk TV'nin eski müdüründen Millet İttifakı'nda kriz yaratacak sözler: CHP'den Akşener'in mitinglerinin yayınlanmaması için telefon aldım
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Özçivit Orhan Gencebay Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli Mustafa Denizli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Posbıyık, CHP Milletvekillerine projelerini anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 16:40:20. #1.16#

title