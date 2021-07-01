Başkan Pilavcı'dan Kaymakam Hacıismailoğlu'na tebrik ziyareti

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, kaymakamlık görevine atanan Halis Hacıismailoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, kaymakamlık görevine atanan Halis Hacıismailoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Beraberindeki meclis üyeleriyle Kaymakam Hacıismailoğlu'nu makamında ziyaret eden Pilavcı, görüşmede ilçe için önemli projeleri olduğunu bunlar sona erdiğinde herkesin Taraklı'yı örnek alacağını söyledi.

Pilavcı, "Göreve yeni başlayan Kaymakamımız ile Taraklı'da yaşayan halkımıza çok güzel hizmetler yapacağız. Kaymakamımıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Başarılı olacağından hiçbir şüphem yok. Belediye olarak her zaman Kaymakamımızın yanında olacağız." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Hacıismailoğlu, "Taraklı'da görev yapmaktan dolayı çok mutluyum. Burada Kaymakamlık ve Belediye olarak el birliğiyle Taraklı'mıza güzel hizmetler için gayret edeceğiz. Göreve kısa süre önce başlamama rağmen Taraklı insanının sıcaklığını hissettim. Kendimi evimde hissettim." ifadesini kullandı. ???????

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri