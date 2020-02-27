Başkan Pekyatırmacı çocuklara şivlilik dağıttı

27.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:13

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediyenin hizmet binasına gelen çocuklara şivlilik torbası, şekerleme ve oyuncak dağıttı.



Kişisel sosyal medya hesaplarından çocukları şivlilik almaları için Selçuklu Belediyesine davet eden Başkan Pekyatırmacı, sabahın erken saatlerde belediyeye gelen çocuklara şivlilik poşeti dağıttı. Şivliliğin Konya'da yaşatılan güzel bir gelenek olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, gelenek ve değerlerin yaşatılıp gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Pekyatırmacı, "Konyamızda üç ayların başladığı bu günde çocukları mutlu etmek için yapılan şivlilik yıllaradır süren bir gelenek. Bugün Konya sokaklarımızda ayrı bir coşku ve bereket yaşanıyor. Çocuklarımızın heyecan ve mutluluğu bizleri de mutlu ediyor ve üç aylar bereketimizi artırıyor. Üç aylarda da rabbim bütün Müslüman alemine birlik, bereket versin inşallah" dedi.



Çocuklar ise şivlilik etkinliklerinde mutlu olduklarını belirtti. - KONYA

Kaynak: İHA