Başkan Pekyatırmacı altyapı çalışmalarını inceledi
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Başkan Pekyatırmacı altyapı çalışmalarını inceledi

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yapımı devam eden Kosova Mahallesi Kapalı Semt Pazarındaki otopark çalışmalarını inceledi.

Başkan Pekyatırmacı altyapı çalışmalarını inceledi
02.07.2020 12:56 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:00

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yapımı devam eden Kosova Mahallesi Kapalı Semt Pazarındaki otopark çalışmalarını inceledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye yatırımlarını incelemeye devam ediyor. Başkan Pekyatırmacı yapımı devam eden Kosova Mahallesi kapalı semt pazarı otoparkında incelemelerde bulundu. Otopark yapımında çalışan işçilerle görüşen Başkan Pekyatırmacı, çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Kısa bir süre önce hizmete açılan Kosova Mahallesi semt pazarı 5 bin 500 metrekare alana sahip pazarda çelik imalat ve kumandalı cephe elemanları kullanıldı. İzalasyonlu çatı kaplaması uygulanan kapalı pazarın yüksekliği ise altı metre. Pazar yerinde ayrıca alışveriş için gelen vatandaşlar için 5 bin 330 metrekare araç otoparkı yapıldı. Otopark alanında 3 bin 346 metrekare parke, bin 262 metre bordür ve 360 ton sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirildi. Pazara gelecek vatandaşlar için 150 araçlık otopark hizmete açılmış oldu.

"Hemşehrilerimizin daha iyi hizmet almasını sağlayacağız"

Halkın talebi noktasında çalışmaları sürdürdüklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu'daki pazar yerleri önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Selçuklu Belediyesi olarak ilçemizdeki tüm pazar yerlerini belli bir standarda kavuşturmanın gayretindeyiz. Bu amaçla Kosova mahallemizde bölge halkı ve pazar esnafı açısından kullanım kolaylığı sağlayacak fonksiyonel kapalı semt pazarı kazandırdık. Yapımını tamamladığımız Kosova Mahallesi kapalı semt pazarı ile hem esnafımızın hem de hemşehrilerimizin daha iyi hizmet alabilmesini sağlayacağız. Buraya yaptığımız otoparkla da burada trafik yoğunluğu olmasını da engellemiş olacağız. Aynı zamanda hemşehrilerimiz pazara geldikleri zaman araçlarını güvenli bir şekilde otoparka koyarak gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilecekler" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Manşet

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