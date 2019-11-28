Başkan Palancıoğlu, silindir aracı sürerek çalışmalara katıldı

28.11.2019 12:17 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:22

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Küçükali Mahallesi'nde devam eden alt yapı çalışmalarını inceleyerek, silindir aracını kullandı.



Yol çalışmalarına bizzat eşlik eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Küçükali Mahallemizde alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. Mevsim şartları uygun olduğu sürece çalışmalarımız devam edecek. Geçtiğimiz günler Kıranardı Mahallemizde asfalt çalışmamızı tamamladık. Yıldırım Beyazıd Mahallemizde ise asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor." dedi.



Küçükali Mahallesinde kentsel dönüşüm bloklarının tamamlandığı yerde alt yapı çalışmalarını inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Alt yapı tamamlandı, hemen asfaltına başlıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Rabbim kaza bela vermesin. Melikgazi'mizin çalışkan personeline de özverili çalışmaları ve emekleri için teşekkür ederim. Hafta sonu da çalışarak alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızı tamamlamaya çalışıyorlar. Gönül belediyeciliğimiz kapsamında yaptığımız belediyecilik hizmetlerimizin yanında sosyal, kültürel çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha güzel bir Melikgazi için çalışmalarımızda hız kesmiyoruz." şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA