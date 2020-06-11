Başkan Palancıoğlu, Kaymakam Erkaya Yırık'a Melikgazi'ye hizmetleri için teşekkür etti
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Başkan Palancıoğlu, Kaymakam Erkaya Yırık'a Melikgazi'ye hizmetleri için teşekkür etti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Elazığ Valiliği'ne atanan Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık'a veda ziyaretinde bulundu.

Başkan Palancıoğlu, Kaymakam Erkaya Yırık'a Melikgazi'ye hizmetleri için teşekkür etti
11.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:35

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Elazığ Valiliği'ne atanan Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık'a veda ziyaretinde bulundu.

7 yıl görev yaptığı Melikgazi ilçesine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Erkaya Yırık'a teşekkür eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "7 yıldır Melikgazi'mize hizmet eden değerli Kaymakamımız Sayın Erkaya Yırık Elazığ'a vali olarak atandı. Kendisine yeni görevinin hayırlı olmasını temenni eder ilçemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Elazığ'daki yeni görevinde başarılar diliyorum. Rabbim Elazığ'da da güzel hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi.

Başkan Palancıoğlu'na temennileri için teşekkür eden Kaymakam Erkaya Yırık ise, "Kayseri'de kaldığım süre içinde buradan çok güzel anılar içinde ayrılacağım. Bizim görev yaptığımız her yer bizim memleketimiz sayılır. Kayseri'de benim memleketim oldu. Elazığ'da benim yeni memleketim olacak. Burada kazanmış olduğumuz bilgi ve tecrübelerle inşallah Elazığlı vatandaşlarımıza da katkı sağlayacak ve hizmet edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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