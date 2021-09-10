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Başkan Palancıoğlu esnaf ziyareti yaptı

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Başkan Palancıoğlu esnaf ziyareti yaptı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ile birlikte Hürriyet Mahallesi esnafını ve pazar yerini ziyaret ederek esnafa hayırlı kazançlar diledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ile birlikte Hürriyet Mahallesi esnafını ve pazar yerini ziyaret ederek esnafa hayırlı kazançlar diledi.

Esnafın taleplerini dinleyerek bereketli kazançlar dilediklerini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Cuma namazını Çorakçılar Camisi'nde eda ettikten sonra Sayın Bakanımız Taner Yıldız ve AK Parti Melikgazi İlçe Başkanımız Gökhan Ülke ile esnaf ziyareti yaptık. Şimdi de Hürriyet Pazar'ındayız, pazarımızı geziyoruz. Tüm esnafımıza hayırlı, bereketli kazançlar dileriz. Cenab-ı Allah sağlık sıhhat huzur içerisinde nice cumalara ulaşmayı nasip etsin. Tabii pandemi dönemini yeni yeni aşıyoruz. İnşallah aşıların herkes tarafından yapılmasını ve herkesin aşı olmasını tavsiye ediyoruz. Bu sayede çok daha rahat günler bizi bekliyor. Esnafımızı ziyaret ettik, onların ihtiyaçlarını dinledik. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise, "Pazarda pandemi koşullarına uygun alışveriş yapılıyor. Belediyemiz de hem ürünleri hem de alınan tedbirleri denetliyor. Müthiş bir düzen ve temizlik var. Nizamlı ve intizamlı bir Pazar yeri. Çalışmalarından dolayı da Melikgazi Belediyemize teşekkür ederim" diye konuştu. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu esnaf ziyareti yaptı

Başkan Palancıoğlu esnaf ziyareti yaptı

Başkan Palancıoğlu esnaf ziyareti yaptı

Başkan Palancıoğlu esnaf ziyareti yaptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Başkan Palancıoğlu esnaf ziyareti yaptı - Haberler
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