Başkan Özyiğit, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Özyiğit, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Bültenler - Haberler | Güncel
Başkan Özyiğit, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Özyiğit, ziyarette Yenişehir'de hayata geçirdikleri proje ve çalışmaları hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ziyaret eden Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ziyaretten sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun Erken Çocukluk Eğitiminde Yenişehir Modeli Projesini ilgiyle takip ettiğini belirtti. Başkan Özyiğit yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, projelerimiz ve çalışmalarımız hakkında kendilerine bilgi verdik. Erken Çocukluk Eğitiminde Yenişehir Modeli Projemizi ilgiyle takip eden Sn. Genel Başkanımız, Mersin ve Yenişehir halkına sevgi ve selamlarını gönderdi."

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title