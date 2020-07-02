Başkan Özyiğit, apartman görevlileriyle buluşuyor Katılımcı yönetim anlayışı ile hareket eden Yenişehir Belediyesi, toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelerek, görüş ve önerilerini alıyor ve hizmetlerini bu toplantılar ışığında planlıyor.

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, talep ve fikirlerini almak üzere Yenişehir'de görev yapan site ve apartman görevlileriyle buluşuyor.

5 yıllık stratejik planın oluşturulması sürecinde Türkiye'de bir ilke imza atarak tüm mahallelerde toplantılar yapan, muhtarlıklara sandıklar kuran ve vatandaşların talep ve önerilerini alan Yenişehir Belediyesi, vatandaşları yönetime dâhil etmeye devam ediyor.

Yenişehirliler bu şekilde kent yönetiminde söz ve karar sahibi oluyor.

Sık sık yönetimde katılımcılık vurgusu yapan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 5 Temmuz Pazar günü Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde site ve apartman görevlileri ve aileleriyle kahvaltıda buluşacak. 'Şimdi söz apartman görevlilerinde' sloganıyla düzenlenecek buluşmaya tüm apartman görevlileri davetli olacak. Buluşmada aileleriyle gelen çocuklar için eğlenceli aktiviteler de yapılacak.

Başkan Özyiğit, "Herkesin yaşadığı yer hakkında söz söyleme hakkı vardır"

Başkan Özyiğit, yaptığı açıklamada " Kentimizde görev yapan site ve apartman görevlisi dostlarımızla buluşacağız. Daha güzel bir Yenişehir için tüm hemşehrilerimize ulaşıyor ve önerilerini almaya devam ediyoruz. Gelen talepleri tek tek değerlendiriyoruz. Aynı yaşam alanını paylaşıyorsak bu şekilde hareket etmeliyiz, herkesin yaşadığı yer hakkında söz söyleme hakkı vardır. Biz de vatandaşlarımızla bir araya geliyor ve onlara taleplerini iletme fırsatı sunuyoruz. Tüm apartman ve site görevlilerimizi Pazar günü yapacağımız buluşmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler