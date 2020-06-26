Başkan Öztürk: "Yahyalı halısını ayakta tutacağız"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Öztürk: "Yahyalı halısını ayakta tutacağız"

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş dünyaca ünlü Yahyalı El Halısını yaşatmak için Avrupa Birliği finansörlüğünde hazırlanan proje kapsamında dokuma kursu açılıyor.

Başkan Öztürk:
26.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:58

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş dünyaca ünlü Yahyalı El Halısını yaşatmak için Avrupa Birliği finansörlüğünde hazırlanan proje kapsamında dokuma kursu açılıyor.

Yahyalı Belediyesi'nin öncülüğünde Türkiye Kızılay Derneği Kayseri Toplum Merkezi, Türkiye Kızılay Derneği Kayseri Şubesi, Kayseri İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan projenin protokolü törenle imzalandı.

Yahyalı Belediye Binasında imzalanan protokolde konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yıllardır yaşatılan bir kültürün mirası olan Yahyalı El Halısını yaşatmak için her türlü çalışmanın içinde bulunduklarını belirtti.

Açıklama yapan Başkan Esat Öztürk, " 6 tane kuruluşumuzun başkanları ve temsilcileri buradalar. Büyüklerimiz birlikte rahmetin olduğunu söylerler. Bugün bir güzelliğin altına hep birlikte imza atacağız. Ben, buradan Türkiye Kızılay Derneği Kayseri Toplum Merkezi'ne, Türkiye Kızılay Derneği Kayseri Şubesi'ne, Kayseri İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Unutulmaya yüz tutan bir sanatımızı, bir değerimizi ayakta tutmak için bir aradayız. Yahyalı Halısı, bir Kayseri markası, bir Türkiye markası, bir Dünya markasıdır. Yurtdışından ithal edilen halılarla, Yahyalı El Halısına biraz ilgi azalsa da altın olarak gördüğümüz el halımız değerini asla kaybetmeyecek. Amerika'da, Avrupa'da yaşayan insanlar bunun kıymetini çok iyi biliyorlar. Halılarımızda annelerin, ablaların alın terleri, göz nurları var. Halımız bana göre bir sanat eseri. Değeri kullandıkça artan ve zamanla antika değeri kazanan bir sanat eseri. Birçok il ve ilçede olduğu gibi ilçemizde de birçok Suriyeli insan yaşıyor. Biz onlara ensar vazifesi yaptık. İnşallah bu projeyle de göçmen vatandaşlarımızı meslek edindirip ve kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayacağız. İnşallah onlarda bu kurs sayesinde evlerine emeklerinin karşılığını götürecekler. Bu projeyle hem halımızı ayakta tutacak, hem de göçmen vatandaşlarımız evlerine iaşe götürebilecekler. Bugünlerde evlerimizde kullandığımız halılardan üzerimize giydiğimiz kıyafetlere kadar birçok üründe polyester karışımı var. Haliyle bu ürünler vücudumuzda elektrik üretmekteler. Ama tamamen doğal yünden üretilen iplerle dokunan halımız, vücuttaki elektriği almaktadır. Sağlığının kıymetini bilen atalarımız, hep yün çorap giymişler. İnşallah bu protokolle bir zamanlar her evde fabrika gibi üretilen halımızı hayatta tutacağız" diye konuştu.

Türkiye Kızılay Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci' de konuşmasında, " Belediyemize teşekkür ediyorum. Sizlerin öncülüğünde güzel bir uygulama meydana geliyor. Toplamda 552 saat sürecek kursumuzda günlük 6 saat çalışma yapılacak. 4 ay boyunca 15 vatandaşımıza ve 15 mülteci misafirimize kurs vereceğiz. Bu sayede hem unutulmaya yüz tutmuş bir sanatı ayakta tutmuş olacağız, hem de insanlara geçim kaynaklarını sağlama şansı vereceğiz. Öncülüğünüz için teşekkür ederiz" İfadelerini kullandı.

Protokolde konuşan Türkiye Kızılay Derneği Kayseri Toplum Merkezi yöneticisi Ali Orhan' da, " Öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz. Bizim daha öncede bu şekilde yaptığımız projeler var. Buradaki esas amacımız; İnsanların, yeterliliklerini ve kapasitelerini artırabilmek. Eğitim verirken en çok dikkat etiğimiz nokta insanlara uygulamalı eğitim verebilmektir. Bu sayede insanlar kurslarda gördüklerini tek başlarına yapabilecek hale gelmeleridir. Sizden de bu şekilde bir proje gelince değerlendirmeye aldık. ve birçok kurumumuzun da desteği ile projeyi hayata geçiriyoruz. Kurumlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest Haber
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor Haber
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti Haber
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi Haber
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı Haber
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu Haber
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Son dakika: HDP'li bir milletvekilinin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son dakika: HDP'li bir milletvekilinin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Aracı tanındığı için sevgilisinin evine girerken yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Aracı tanındığı için sevgilisinin evine girerken yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
1 Temmuz'da tekrar açılacak internet kafelerde uyulması gereken kurallar için genelge yayınlandı
1 Temmuz'da tekrar açılacak internet kafelerde uyulması gereken kurallar için genelge yayınlandı
Melih Gökçek: Masur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım
Melih Gökçek: Masur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım
Fenerbahçe, Roma'nın stoperi Juan Jesus'u transfer etmek istiyor
Fenerbahçe, Roma'nın stoperi Juan Jesus'u transfer etmek istiyor
Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı
Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı
Ortaköy viyadüğünde motosikletteki yolcu, bir eliyle valiz diğer eliyle kutu taşıdı
Ortaköy viyadüğünde motosikletteki yolcu, bir eliyle valiz diğer eliyle kutu taşıdı
Kenti karıştıran tartışmaya Çorum Valisi de katıldı: Aslan emaresine rastlamadık
Kenti karıştıran tartışmaya Çorum Valisi de katıldı: Aslan emaresine rastlamadık
Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Arıların saldırısına uğrayan 8 çocuk babası hayatını kaybetti
Arıların saldırısına uğrayan 8 çocuk babası hayatını kaybetti
Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Son Dakika: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erken yatacak
Son Dakika: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erken yatacak
'Aks kırıldığı için kaza yaptım' diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Berat Albayrak Adnan Menderes Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Cem Yılmaz Safiye Soyman Serenay Sarıkaya
Spor Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Bursa Kadın Deprem
Şu an buradasınız: Başkan Öztürk: "Yahyalı halısını ayakta tutacağız" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 14:59:56. #1.14#
title