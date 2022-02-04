Başkan Öztürk'ten engelli vatandaş kandil sürprizi

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, aracı olmadığı için 2 yıldır evinden çıkamayan engelli bir vatandaşa kandil günü akülü araç hediye etti.

İlçeye bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde ikamet eden ve aracı olmadığı için 2 yıldır evden çıkamayan Sami Ongun, Belediye Başkanı Esat Öztürk'ten engelli aracı talebinde bulundu. Talebe duyarsız kalmayan Başkan Esat Öztürk, engelli vatandaşa akülü aracını kandil günü teslim etti.

Engelli Sami Ongun'u evinde ziyaret ederek aracını teslim eden Başkanı Öztürk, " Mübarek üç aylara girmiş bulunuyoruz. Bugünde Regaib Kandilini idrak edeceğiz. Kandil günü Sami Ağabey'e verilecek en güzel hediyenin bu olduğu düşüncesindeyim. Ağabeyimizin kandil günü duasını almak istedik. Sami Ağabey'e ve tüm engelli kardeşlerimize Allah'tan şifa diliyorum. Bildiğiniz gibi Dünya'da 3 Aralık Engelliler Günü olarak kutlanıyor. Yahyalı Belediyesi için 365 gün engelliler günü. İmkanlarımız doğrultusunda tüm engellilerin yanında olmaya, onlara destek olmaya gayret ediyoruz. Herkesin engelli olmaya aday olduğunu unutmayalım. Rabbim bu durumdan hepimizi korusun. Ailesi bize araç ihtiyaçları olduğunu belirtince bizde hemen harekete geçtik. Kendisine hayırlı olsun. Güle güle kullansın" diye konuştu.

Akülü araç desteğinden dolayı Başkan Esat Öztürk'e teşekkür eden Sami Ongun da, " Ben böyle bir şey beklemiyordum. Kızım, araç için belediyeye başvuru yapalım dedi. Başvuru yaptık aracımız geldi. Allah devletimize, başkanımıza zeval vermesin. Devletimizin gücüne güç katsın. Bu aracı alma imkanım yoktu. 2 yıldır evde hapistim. Başkanımdan Allah razı olsun" İfadelerini kullandı. - KAYSERİ