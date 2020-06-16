Başkan Öztürk, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının kurulmasını önerdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Öztürk, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının kurulmasını önerdi

Malatya'nın Yazıhan İlçesi Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nevzat Öztürk, Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının kurulmasını önerdi.

Başkan Öztürk, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının kurulmasını önerdi
16.06.2020 18:20 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:24

Malatya'nın Yazıhan İlçesi Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nevzat Öztürk, Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının kurulmasını önerdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısının 3. Birleşimi, MASKİ Konferans Salonunda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında yapıldı.

Toplantıda ilk olarak mazeret dilekçeleri alındı. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündemdeki bazı maddeler kabul edilirken, bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan Kadro İptal İhdas ile ilgili maddeler görüşülerek ilgili daire teklifi doğrultusunda; Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlıklarının kurulması kabul edildi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının kurulması ile ilgili teklif hakkında söz alan Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, "Bu daire başkanlığının kurulması aynı zamanda ilimizin ihtiyaçlarına da cevap vermiş olacaktır. Çünkü ilimiz nüfusunun üçte ikisi tarımla uğraşmaktadır. Bu teklifi getiren daire başkanlığımıza ve Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Yine gündem maddeleri arasında yer alan Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı kesin hesabı hakkındaki teklif de görüşülerek kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı Faaliyet Raporu da görüşülerek kabul edilirken, bu sırada söz alan CHP Meclis Grup Başkanı Günnur Tabel, "Faaliyet Raporunu aldık inceledik. Başkanımıza güveniyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Daha sonra yapılan oylamada 2019 Yılı Faaliyet Raporu da kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı 4. Birleşiminin 17 Haziran Çarşamba günü saat 15.00'de yine MASKİ Konferans Salonu'nda yapılmasına karar verildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi Haber
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi Haber
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim Haber
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Haber
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis, Roma'ya sportif direktör oluyor
Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis, Roma'ya sportif direktör oluyor
Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu
Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor
PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak
PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak
Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti
Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kezzap atan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı, 4 polis de karantinaya alındı
Kezzap atan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı, 4 polis de karantinaya alındı
9 yaşındaki çocuğun bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı
9 yaşındaki çocuğun bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı
Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı
Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı
MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi
MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi
Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı
Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası geri adım attı
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası...
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Şener Şen Gülben Ergen Burcu Esmersoy Mustafa Ceceli
Spor Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Bülent Korkmaz Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Kaza İlaç Türk Kadın
Şu an buradasınız: Başkan Öztürk, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının kurulmasını önerdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 18:30:45. #1.14#
title