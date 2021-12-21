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Başkan Özlü, vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Özlü, vatandaşlarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, vatandaşlarla bir araya geldi.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, vatandaşlarla bir araya geldi.

Başiskele'nin gelişimi, değişimi ve geleceği için çalışmalarına devam eden Başkan Özlü, katılımcı belediyecilik ve ortak yönetim anlayışıyla vatandaşlarla istişarelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Özlü, başkan yardımcıları ve Altınkent Mahallesi Muhtarı İsmail Şenkul ile birlikte bir siteyi ziyaret etti. Site yöneticileri ve vatandaşlarla bir araya gelen Yasin Özlü, bölgede yapılan hizmetler başta olmak üzere ilçeye kazandırılan eserler ve yapılan yeni projeleri anlattı. Site sakinlerinin istek, görüş ve önerilerinin de dinlendiği toplantıda, Başkan Özlü vatandaşların taleplerini not etti. - KOCAELİ

Başkan Özlü, vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Özlü, vatandaşlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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