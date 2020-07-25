Başkan Özlü Market açılışı yaptı
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Başkan Özlü Market açılışı yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Koçyazı Mahallesinde hizmete giren marketin açılışını yaptı.

Başkan Özlü Market açılışı yaptı
25.07.2020 12:06 | Son Güncelleme: 25.07.2020 12:09

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Koçyazı Mahallesinde hizmete giren marketin açılışını yaptı.

Başkan Faruk Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, Ekrem Ocak'a ait Ocaklar Marketin açılışını dualarla yaptılar.

Açılışın ardından marketi gezen Başkan Faruk Özlü ve protokol üyeleri yeni iş yerinin Ocak ailesine ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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