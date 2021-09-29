Başkan Özlü, itfaiyecileri yalnız bırakmadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Özlü, itfaiyecileri yalnız bırakmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Özlü, itfaiyecileri yalnız bırakmadı

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, İtfaiye Haftası kapsamında Başiskele İtfaiye Grup Amirliği'nde görev yapan itfaiyecilerle bir araya geldi.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, İtfaiye Haftası kapsamında Başiskele İtfaiye Grup Amirliği'nde görev yapan itfaiyecilerle bir araya geldi.

İtfaiye Haftası kapsamında ilçede bulunan İtfaiye grup amirliğini ziyaret eden Başkan Yasin Özlü, itfaiye erlerinin günlerini kutladı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Özlü, büyük bir özveri ve fedakarlıkla yaptıkları hizmetlerden dolayı itfaiye erlerine teşekkür ederek görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi. Ziyarette konuşan Özlü, "Dünyanın en kutsal mesleklerinden birini icra eden ve birçok can ve mal kaybının önüne geçmek için canları pahasına yangınlarla mücadele veren itfaiyecilerimizi ziyaret ettik. Yılın 365 günü sadece yangın nöbetinde durmayan itfaiye teşkilatımız her türlü doğal afet ve kazalardan ağaçta mahsur kalan sahipsiz kediye kadar vatandaşımızın hizmetine koşarak gidiyor. Bu vesileyle büyük fedakarlıklar göstererek bu kutlu mesleği icra eden tüm itfaiye çalışanlarımızın İtfaiye Haftası kutlu olsun. Tüm itfaiyeci çalışanlarımızın Allah işlerinde güçlerinde kolaylıklar ve başarılar nasip etsin" dedi.

Başkan Özlü, ziyaret sonunda Başiskele İtfaiye Amirliği Vardiya Amiri İsmail Mutlu'ya çiçek takdim etti. - KOCAELİ

Başkan Özlü, itfaiyecileri yalnız bırakmadı

Başkan Özlü, itfaiyecileri yalnız bırakmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Öcalan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Ebru Gündeş Demet Özdemir
Spor Arda Kardeşler Umut Meraş Fatih Terim Lionel Messi Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Özlü, itfaiyecileri yalnız bırakmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 14:33:48. #1.17#