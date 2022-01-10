Başkan Özen, "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" Programının Konuğu Oldu

AK Parti Gençlik Kolları tarafından Sapanca Belediyesi Gençlik Merkezinde"Mahalle bizim gençlik bizim" programı düzenlendi. Programa Sapanca AK Parti İlçe Başkanı Yunus Gümüşel, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen,Sapanca AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Serdar, Tepebaşı Mahalle Muhtarı Ömer Çapoğlu ve gençlerin katıldı.

AK Parti, gençlerin partisidir

AK Parti Sapanca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Serdar, "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" gibi etkinlikleri daha fazla yapacaklarını, mahalle kültürünü unutturmayacaklarını, gençlerle birebir vakit geçirecekleri, onlarla hasbıhal edecekleri, kaliteli ve keyifli vakit geçirecekleri programları daha sık yapacaklarını belirtti. Serdar, "AK Parti'nin gençleri olarak her zaman alandayız. Bugün burada yaptığımız toplantı bunun en güzel göstergelerinden birisidir. AK Parti bir gençlik hareketinin temsilidir. AK Parti gençlerin partisidir. AK Parti ailesi olarak her geçen gün daha da büyüyoruz büyümeye devam ediyoruz" dedi.

Genç kardeşlerimize güvenimiz tamdır

AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Yunus Gümüşel, ''Bu ülkenin yarınları olan genç kardeşlerimize güvenimiz tamdır. Gençlerimiz için bölgemizde ki çalışmalarımız devam ediyor. Bu vesileyle genç kardeşlerimizle bir araya gelmekten, onlarla sohbet ve muhabbet etmekten her zaman memnuniyet duyuyoruz. Bu hareketin lideri sizleri nasıl önemsiyorsa, bizlerde sizi öyle önemsiyoruz. Bu toplantıları da önemsiyoruz" diye konuştu.

Gençlerimizi, geleceğimizin teminatı olarak görüyorum

Toplantıya konuşmacı olarak katılan Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen; "Gençlerimizle bir araya gelmekten ve onların fikirlerini dinlemekten keyif alıyorum. Buluşmalarımızda gençlerimiz, siyasi büyüklerimizle bir araya gelerek, onların siyasi tecrübelerinden istifade ederek onları tanıma, fikir beyan etme fırsatı buluyorlar. Gençlerle sosyal, siyasi, genel ve yerel gündemle ilgili fikir alış verişinde bulunmak onlar içinde bir kazanım. Gençlerimizi geleceğimizin teminatı olarak görüyor ve onlarla mümkün mertebe bir araya gelmeye özen gösteriyoruz" diye belirtti. Başkan Özen, göreve geldiği süre içerisinde yaptığı projeler ve mahalle bazlı çalışmalarından söz etti. Buluşmanın gerçekleştiği açık ve kapalı yarı olimpik yüzme havuzu ve çok amaçlı spor, çeşitli etkinlik, kurslarda kullanılacak olan Gençlik Merkezi hakkında gençlere bilgi verdi.

Gençlerimizin düşünceleri ve memnuniyeti bizim için önemli

Başkan Özen, göreve geldiği günden bu güne hayata geçirdiği projeler arasından gençler tarafından beğeni alan projelerden söz etti. Başkan Özen, "Sapanca Belediyesi Gençlik Merkezi, Ulusal ve Uluslararası festivaller, sokak satranc, açık hava sinema günleri, doğa ile iç içe yürüyüş yollar, street workout parkurları, gençler bizim geleceğimiz buluşmaları, şarj istasyonları, ücretsiz wifi hizmeti, gençlere yönelik kültür- sanat – spor kursları bu dönemde yaptığımız ve sizler tarafında takdir alan projelerimizden yalnızca bir kaçıdır. Projelerimizi hazırlarken mutlaka toplumun her gurubunu tek tek düşünerek planlıyoruz. Gençlerimizin düşünceleri ve memnuniyeti bizim için çok önemli" dedi ve program gençlerle sohbet ortamında soru cevap şeklinde ilerledi. Programa katılan Tepebaşı Mahalle Gençleri programı düzenleyenlere teşekkür ettiler ve hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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