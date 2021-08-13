Başkan Özen'den Esnaf Ziyaretleri

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, esnaf ve vatandaşlarla buluşmalarını sürdürüyor, ziyaretlerinde esnafların talep ve önerileri dinliyor.

Esnaflara hayırlı işler ve hayırlı bol kazançlar dileyen Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, esnafların sıkıntılarını, sorunlarını birebir dinleyerek belediye çalışmaları hakkında bilgiler veriyor.

Halka hizmeti, hakka hizmet olarak benimsiyoruz

Göreve geldiği günden beri düzenli olarak vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldiklerini belirten Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "Bize uluşamayanlara bizler ulaşmaya çalışıyoruz. Biz vatandaşımıza hizmet etmek için buradayız. Bu doğrultuda da imkânlarımızı Sapancalı hemşerilerimiz için seferber ediyoruz. Her anlamda halka hizmeti hakka hizmet olarak benimsiyoruz. Sapanca Belediyesi, olarak her zaman vatandaşımızın ve esnafımızın yanında yer aldık, almaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz

Vatandaşlarımızı daha huzurlu ve mutlu edecek hayata geçirdiğimiz ya da planladığımız projelerimiz hakkında istişare yaparken esnaflarımızın da önerilerini dinliyoruz. Başkan Özen, "Çalışmalarımıza karar vermeden önce ilk olarak halkımızı düşünüyoruz. Onların menfaatleri doğrultusunda yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Belediye olarak ihtiyaç duyulan hizmetleri zamanında ve yerinde olması için bu gün olduğu gibi bundan sonrada vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün ilçemizin ekonomisine katkıda bulunan esnaf ve sanatkârlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Sıcak, samimi misafirperver Sapancalı tüm esnaflarımızın kazançlarının hayırlı, bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler