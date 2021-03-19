Başkan Özdoğan'dan esnafa yeni pazar yeri müjdesi
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Başkan Özdoğan'dan esnafa yeni pazar yeri müjdesi

19.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:30
Başkan Özdoğan'dan esnafa yeni pazar yeri müjdesi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede kurulu pazar yerini ve esnafını ziyaret etti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede kurulu pazar yerini ve esnafını ziyaret etti. Pazar yerinde fiyatların oldukça uygun olduğunu söyleyen Başkan Özdoğan, esnafa kapalı ve modern yeni pazar yeri müjdesi de vererek, "Tüm çalışmalarımızı ilçemizi güzelleştirmek için yapıyoruz" dedi.

Hacılar ilçe merkezinde kurulan pazar yerini ziyaret eden Başkan Özdoğan'a Meclis Üyesi Mustafa Gürbüz ve Zabıta Müdürü Naci Kış eşlik etti.

Esnaftan alışveriş yapan ve vatandaşlarla sohbet edip hatırlarını soran Başkan Özdoğan, esnafın taleplerini de yerinde dinledi. Esnaftan alışverişini yapan Başkan Özdoğan, fiyatların uygun olduğunu da belirterek vatandaşları pazardan alışveriş yapmaya davet etti.

Esnaflara yeni pazar yeri müjdesini de veren Başkan Özdoğan konuyla ilgili şöyle konuştu;

"Bir taraftan esnafımızı ziyaret etmek diğer taraftan da dinamik denetleme sürecinde insanlarımızın kurallara uyduğunu büyük bir memnuniyetle müşahede ettik. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Hacılarımız bu süreçte üzerine düşeni layıkıyla yapıyor. Bu süreci kurallara riayet ederek devam edeceğiz. Kurallara uyan herkese teşekkürü bir borç biliyoruz. Pazar konusuna gelince de ürünlerimizin, esnafımızın ve insanlarımızın güzelliğini bir kere daha gözlemleme imkanı oldu. Gerek ürün kalitesi gerek ürün fiyatları gerekse çeşitlilik noktasında insanlarımız burada gönül rahatlığıyla alışverişini yapabiliyorlar. Hacılar ilçemizde kurulu bulunan pazar yerimiz de hijyen ve kalite noktasında hiçbir sıkıntı yok. Pazar yerimiz ile ilgili bu yıl içerisinde proje aşamasındayız, Büyükşehir Belediyemiz inşallah nasip olursa bu çalışmayı tamamladığında detayını da vereceğiz. Daha geniş daha ferah daha merkezi bir alanda pazaryeri çalışmamıza inşallah bu yıl içerisinde Büyükşehir Belediyemizin desteği ile tamamlanacağı müjdesini buradan vermek istiyorum." - KAYSERİ

Başkan Özdoğan'dan esnafa yeni pazar yeri müjdesi
Başkan Özdoğan'dan esnafa yeni pazar yeri müjdesi
Başkan Özdoğan'dan esnafa yeni pazar yeri müjdesi
Başkan Özdoğan'dan esnafa yeni pazar yeri müjdesi
Başkan Özdoğan'dan esnafa yeni pazar yeri müjdesi
Başkan Özdoğan'dan esnafa yeni pazar yeri müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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