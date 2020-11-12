Başkan Özdemir: "Ekiplerimiz sahada ve halkımızın hizmetinde"
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Başkan Özdemir: "Ekiplerimiz sahada ve halkımızın hizmetinde"

12.11.2020 15:27 | Son Güncelleme: 12.11.2020 15:30
Başkan Özdemir:

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Hava şartları elverdiğince ekiplerimiz sahada ve halkımızın hizmetinde olacak" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Hava şartları elverdiğince ekiplerimiz sahada ve halkımızın hizmetinde olacak" dedi.

Havza Belediyesince Esenbey Mahallesi'nde devam eden yol yapım çalışmaları kapsamında yol çalışmalarının sonuna gelindi. Çalışmalara mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri de destek verdi.

Esenbey Mahallesi Muhtarı Selahattin Tekbıyık, "Mahallemizde yol çalışmalarının sonuna gelindi. İnşallah bu kış çamursuz geçireceğiz. Bizler de elimizden geldiğince komşularımız ile çalışmalara katkı sağlamanın gayretindeyiz. Sayın Başkanıma ve ekibine teşekkür ederim" diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise, "Bir mahallemizin daha yol problemini çözmekten dolayı mutluyuz. Havza Belediyesi olarak elimizden geldiğince mahallelerimize hizmet götürme çabası içindeyiz. Ekiplerimiz ara vermeden çalışmalarına devam ediyor. Hava şartları elverdiğince ekiplerimiz sahada ve halkımızın hizmetinde olacak. Mahalle muhtarımıza ve mahalle sakinlerine ekiplerimize vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Başkan Özdemir: 'Ekiplerimiz sahada ve halkımızın hizmetinde'
Başkan Özdemir: 'Ekiplerimiz sahada ve halkımızın hizmetinde'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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