Başkan Özbek sınır köylerini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Özbek sınır köylerini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Özbek sınır köylerini ziyaret etti

AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ve beraberindekiler sınır köylerini ziyaret etti.

Seçmen en çok hangi partilere mesafeli? Son ankette İYİ Parti büyük sürpriz yaptı
Seçmen en çok hangi partilere mesafeli? Son ankette İYİ Parti büyük sürpriz yaptı

AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ve beraberindekiler sınır köylerini ziyaret etti.

Başkan Abdulmuttalip Özbek, beraberindeki Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Başkanı Zeki Derin ve partililerle Irak'ın sınıf noktasında bunan Çukurca ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek, yöre halkının sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledi. Yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Özbek ve beraberindekiler, burada vatandaşlarla sohbet edip sorun ve sıkıntılarını dinleyip not aldılar.

Başkan Özbek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her koşulda vatandaşlara ulaşmaya ve hizmet etmeye devam edeceklerini ifade ederek, "Çığlı ve Taşbaşı köyü sakinleriyle bir araya geldik. Onların sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledik ve not aldık. Köy halkının misafirperverliğinden ve yakın ilgilerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - HAKKARİ

Başkan Özbek sınır köylerini ziyaret etti
Başkan Özbek sınır köylerini ziyaret etti
Başkan Özbek sınır köylerini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Tamer Levent Demet Özdemir Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Gökhan Töre Necip Uysal Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Özbek sınır köylerini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 10:55:57. #1.16#
title