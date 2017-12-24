Başkan Özbaş, Gençlerle Doğaçlama Tiyatro Yaptı

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, düzenlenen 'Tükkan Neler Oluyor' tiyatro oyununa dahil olarak, gençlerle doğaçlama tiyatro yaptı.



Sarayköy Belediyesi Gençlik Merkezi Tiyatro Kulübü tarafından hazırlanan 'Tükkan Neler Oluyor' adlı interaktif doğaçlama tiyatro oyunu gerçekleşti. Belediye Çok Amaçlı Düğün Salonunda düzenlenen interaktif tiyatro oyununa Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Hakan Kurt ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Yoğun ilgi gören tiyatro oyununda ilk olarak seyircilerden ilginç kamyon arkası yazılar istendi. Seyirciler tarafından alınan kamyon arkası yazıları Abidik ve Gubidik olarak iki gruba ayrılan tiyatro oyuncuları tarafından doğaçlama şeklinde kullanılarak söz atışması yapıldı.



Ardından devam eden tiyatro oyununun bir kısmına Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş'ta dahil oldu, vatandaşlar tarafından alkış aldı.



Oyunun koordinatörlüğünü yapan Hakkı Karaca'ya çiçek takdim eden Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, "Gençlerimizin kültürel ve sosyal gelişimleri bizler için çok önemli. Onların kültürel gelişimleri için Sarayköy Belediyesi Gençlik Merkezinde kulüpler açıyoruz. Ayrıca Belediye bünyemizde keman, piyano, saz ve gitar kurslarının verildiği kurslarımızda 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı müzik ile buluşturduk. İnşallah gelecek yıl hazır olacak olan Sarayköy Belediyesi Kültür Merkezi ile faaliyetlerimiz daha çok artacak. Bugünkü tiyatro oyununda büyük emek veren ve bizi kahkahaya boğan gençlerimize, bizleri burada yalnız bırakmayan değerli hemşehrilerimize teşekkür ederim" dedi. - DENİZLİ