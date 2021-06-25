Başkan Öz mahalle sakinlerini ziyaret ediyor

Çanakkale'nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, halkın içinde olmayı sürdürüyor.

Çanakkale'nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, halkın içinde olmayı sürdürüyor.

Her zaman halk ile yan yana olmayı sürdüren Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Cumhuriyet Mahallesi Kurtuluş Sokak sakinlerinin akşamüzeri sohbetine çat kapı misafir oldu. Başkan Öz, "Mahalle sakinlerinin ve sevgili büyüklerimizin hoş sohbetlerine, misafirperverliğine dahil olduk. Mahalle kültürünün yoğun olduğu güzel ilçem Çan' da tıpkı küçükken olduğu gibi bugün de büyükler anlattı; bizler dinledik ve hoş sohbet zamana karşı yine kazanan oldu, zaman su gibi akıp gitti. Bizlere kapılarını açan mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı