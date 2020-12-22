Başkan Öz gün ağarmadan mesaiye başlıyor
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Başkan Öz gün ağarmadan mesaiye başlıyor

22.12.2020 13:39 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:43
Başkan Öz gün ağarmadan mesaiye başlıyor

Çanakkale'nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, sabah saat 04.00'te fırıncıları, saat 06.30'da pazarcı esnafını ziyaret etti.

Çanakkale'nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, sabah saat 04.00'te fırıncıları, saat 06.30'da pazarcı esnafını ziyaret etti.

Ekmek fırınlarını ziyaret ederek fırıncılarla sohbet eden Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Sabah gün ağarmadan 04.00'de başlayarak fırıncılarımızı ziyaret ettim. Hal ve hatırlarını sordum. Hayırlı işler dileyerek kolaylıklar diledim. Zor günlerden geçtiğimiz bugünlerde yanlarında oldum. Fırın ziyaretlerim sonrası 06.30'da pazar yerimize gelerek esnaflarımızı dolaştım. Talep, öneri ve şikayetlerini sordum. Hayırlı, bereketli, bol kazançlar diledim. Allah tüm esnafımızın işlerini daim eylesin" dedi.

Gece gündüz demeden her vatandaşa ulaşmak için gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Öz, "Her zaman olduğu gibi 7/24 hemşerilerimizin yanında ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Öncelikle amacımız Çanlı hemşerilerimizle birlikte şehrimize hizmet etmektir. Bu kapsamda günün her saatinde, gece gündüz demeden hemşerilerimizi ziyaret ediyor, onları dinliyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz" açıklamalarında bulundu. - ÇANAKKALE

Başkan Öz gün ağarmadan mesaiye başlıyor
Başkan Öz gün ağarmadan mesaiye başlıyor
Başkan Öz gün ağarmadan mesaiye başlıyor
Başkan Öz gün ağarmadan mesaiye başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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