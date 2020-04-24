Başkan Örki'den şehit çocuğuna pastalı doğum günü sürprizi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Başkan Örki'den şehit çocuğuna pastalı doğum günü sürprizi - Haber
Pamukkale, Polis, Haber

Başkan Örki'den şehit çocuğuna pastalı doğum günü sürprizi

Başkan Örki'den şehit çocuğuna pastalı doğum günü sürprizi -Şehit kızının 14. yaş gününü Başkan Örki unutmadı Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, şehit polis ve askerlerin çocuklarını ziyaret edip şehitlerin emanetine sahip çıktı.

24.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:59
Başkan Örki'den şehit çocuğuna pastalı doğum günü sürprizi

Başkan Örki'den şehit çocuğuna pastalı doğum günü sürprizi

-Şehit kızının 14. yaş gününü Başkan Örki unutmadı

DENİZLİ - Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, şehit polis ve askerlerin çocuklarını ziyaret edip şehitlerin emanetine sahip çıktı. Başkan Örki, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde patlamada şehit olan Uzman Çavuş Ragıp As'ın kızı Şevval İrem'in 14. doğum gününde pasta sürprizi yaptı.

Denizli Pamukkale Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu vatandaşlara doyasıya yaşattı. Süslenen tırlarla gün boyu 23 Nisan coşkusu Pamukkale'de sürerken, vatandaşlar balkonlara çıkarak coşkuya ortak oldu. Başkan Örki ise şehitlerin emanetleri ile Evde Kal Pamukkale yarışmalarında birinci olan çocukları ziyaret etti.

Pamukkale Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan Pamukkaleliler için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı unutulmaz kıldı. İlçede 61 mahallenin tamamına giderek çocuklar ile vatandaşlara bayram coşkusunu doyasıya yaşatan Pamukkale Belediyesi'nin bu etkinliğine çocuklar aileleri ile balkonlar ve pencerelere çıkarak eşlik etti. İlçe genelinde tüm mahallelerde çocuk şarkıları ve marşlar bu 23 Nisan'ı farklı yaşattı. Başkan Örki'de konvoya katılarak çocukların ve vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

23 Nisan'da şehitlerin emanetlerini unutulmadı

Başkan Örki, 23 Nisan Ulusan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda örnek bir davranış sergiledi. Şehit polis ve askerlerin çocuklarını ziyaret eden Başkan Örki, şehitlerimizin emanetine sahip çıktı. 2008 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde patlamada şehit olan Uzman Çavuş Ragıp As'ın kızı Şevval İrem'in doğum günü idi. Başkan Örki, Şevval İrem'i evinde ziyaret ederek hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı hem de doğum gününü kutladı. Karşısında Başkan Örki'yi gören Şevval İrem'in mutluluğu gözlerinden okunuyordu. İrem'in 14. doğum günü için hazırlanan pasta da kesildi. Başkan Örki, daha sonra 2014 yılında Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Sıdkı Kara'nın kızı Zeynep Kara'yı ve annesini ziyaret etti. Zeynep'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutlayan Başkan Örki, hazırlanan özel pastayı da şehidimizin emanetine verdi.

Başkan Örki'den şehit çocuğuna pastalı doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı Haber
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Bir şehrimizde koronavirüs vakası bulunmuyor! Son hasta da virüsü yendi Haber
Bir şehrimizde koronavirüs vakası bulunmuyor! Son hasta da virüsü yendi
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haber
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu Haber
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
İşte Youtube'a yüklenen ilk video! Üzerinden tam 15 yıl geçti Haber
İşte Youtube'a yüklenen ilk video! Üzerinden tam 15 yıl geçti
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor Haber
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor
Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü
Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'nin Vuhan'ı İstanbul oldu
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'nin Vuhan'ı İstanbul oldu
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı
Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu
Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı
Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı
Fuat Güner 23 Nisan konserinde kötü haberi verdi: Özkan Uğur kansere yakalandı
Fuat Güner 23 Nisan konserinde kötü haberi verdi: Özkan Uğur kansere yakalandı
Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada
Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada
İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi
Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
23 Nisan'ı Dominik'te kutlayan Survivor ekibi canlı yayında İstiklal Marşı'nı okudu
23 Nisan'ı Dominik'te kutlayan Survivor ekibi canlı yayında İstiklal Marşı'nı okudu
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?
Sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil, bir anda alev topuna döndü
Sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil, bir anda alev topuna döndü
Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı
Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı
Ercüment Ovalı, 'Sosyal medyada şov yapıyor' eleştirilerine yanıt verdi
Ercüment Ovalı, "Sosyal medyada şov yapıyor" eleştirilerine yanıt verdi
Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir
Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir
İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti
İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği OZG38-61 aşısının isminde tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgeledi
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği OZG38-61 aşısının isminde tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgeledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Deniz Seki Aslı Enver Murat Dalkılıç
Spor Falcao Ali Koç Podolski Sergen Yalçın Ivan Obradovic
Daha Fazla Çocuk Wuhan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Başkan Örki'den şehit çocuğuna pastalı doğum günü sürprizi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 12:20:24. #1.15#
title