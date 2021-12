Başkan Örki'den engelliler gününe özel buluşma

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Pamukkale Kent Konseyi Engelliler Meclisinin yürütme kurulu üyeleri ile Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı sporcuları ve aileleriyle bir araya geldi.

Pamukkale Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde bir etkinlik daha gerçekleştirdi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin en sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya Türkiye Beyazay Derneği Denizli Şube Başkanı Dilek Yüksel Kahveci, Pamukkale Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı İsmail Balaban, Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı sporcuları ve aileleri katıldı.

Bu samimi akşamda Pamukkale Belediyesinin etkinliğinde bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirten misafirler Başkan Avni Örki'ye kendilerine gösterdiği ilgi için teşekkür ettiler. Beyazay Derneği Denizli Şube Başkanı Dilek Yüksel Kahveci, "Bugünümüzün 365 güne yayılmasını temenni ediyorum. Bugün bir farkındalık günü ve bugünü bütün şehrimizde farklı bir şekilde yaşadık. Başkanımız Avni Örki ile engelli vatandaşlarımızın haklarını savunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Allah başkanımızın ayağına taş değdirmesin. Bu etkinlik için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, misafirleri ile tek tek sohbet ederek, bu özel akşamda davetlerine katıldıkları için teşekkür etti. Pamukkale Belediyesi çatısı altında özel bir akşam geçirmek için toplandıklarını belirten Başkan Örki, "Bireylerin vücudunda engeller olabilir. Az işitebilir ya da az görebilir. Belki hiç işitmeyip görmeyebilir, belki koltuk değneği, tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalabilir. Belki zihinsel bir engeli olabilir ama önemli olan bunlar değil. Bu engeller omuz omuza, gönül gönülle olduktan sonra bir şekilde aşılır. Esas ruhumuzda, kalbimizde, insan sevgimizde bir engel olmasın. Şunu ifade etmek istiyorum gerek engelli bireylerimiz gerekse onların aileleri bu dünya için en önemli önder kişilerdendir. Sizin hayatınızın her bir dakikası toplumun dört bir tarafına örnek teşkil ediyor. Sizlere baktığımda şükürsüzlüğümüz aklıma geliyor. Bugün Forum Çamlık AVM'de bir etkinlik gerçekleştirdik. Gözümüze bir bant takıp, elimize beyaz bastonu aldık, onunla yolumuzu bulmaya çalıştık. Gerçekten ne kadar zor ama o gönül gözü açık olduktan sonra anlıyorum ki her engel o vatandaşlarımız için aşılabiliyor. Aranızda bizim Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Basketbol takımı oyuncularımız da var. Onlar her hafta maçlarda bizi en güzel şekilde temsil ediyorlar. Onlar ve diğer ülkemizi temsil eden sporcularımız hepimizi gururlandırıyor, bizlere örnek oluyorlar. Bize bu gururları yaşatan sporcularımızın ve diğer engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Günü'müz kutlu olsun" dedi. - DENİZLİ