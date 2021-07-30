BAŞKAN ORKAN LGS ŞAMPİYONLARINI AĞIRLADI

BAŞKAN ORKAN LGS ŞAMPİYONLARINI AĞIRLADI 2021 Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS)'de dereceye giren Karesili öğrenciler, Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ı ziyaret ederek mutluluklarını paylaştılar.

BAŞKAN ORKAN LGS ŞAMPİYONLARINI AĞIRLADI

2021 Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS)'de dereceye giren Karesili öğrenciler, Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ı ziyaret ederek mutluluklarını paylaştılar. Başkan Orkan, gençleri kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 2021 Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS)'de dereceye giren Karesili öğrencileri ağırladı. Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günü, okul müdürleri, öğretmenler, aileleri ve başarılı öğrenciler yerladı. . Öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Başkan Orkan, gençlerin bahtlarının açık olması temennisinde bulundu. Başkan Orkan, daha sonra dereceye giren Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Öğrencisi Furkan Kara, Çiğdem Batubey Okulu öğrencileri Barış Uyurgan ve Mehmet Enes Gümüştekin ile BKM Ortaokulu öğrencisi Ömer Efe Karademir'i tebrik ederek hediyeler verdi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden ve gelecekle ilgili planlarını soran Orkan, "İnşallah bu başarılı çalışmalarınız devam eder. Vatanımıza, Milletimize, Memleketimize yararlı, faydalı insanlar olursunuz. En güzel en iyi makamlara sizler gelirsiniz İnşallah. Karesimizin ve ilimizin adını tüm Türkiye'ye duyuran Öğrencilerimizi başarılarından kutluyor ve teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin yolu ve bahtı açık olsun" dedi.

Kaynak: Habermetre