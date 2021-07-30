BAŞKAN ORKAN LGS ŞAMPİYONLARINI AĞIRLADI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BAŞKAN ORKAN LGS ŞAMPİYONLARINI AĞIRLADI

BAŞKAN ORKAN LGS ŞAMPİYONLARINI AĞIRLADI
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

BAŞKAN ORKAN LGS ŞAMPİYONLARINI AĞIRLADI 2021 Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS)'de dereceye giren Karesili öğrenciler, Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ı ziyaret ederek mutluluklarını paylaştılar.

BAŞKAN ORKAN LGS ŞAMPİYONLARINI AĞIRLADI

2021 Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS)'de dereceye giren Karesili öğrenciler, Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ı ziyaret ederek mutluluklarını paylaştılar. Başkan Orkan, gençleri kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 2021 Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS)'de dereceye giren Karesili öğrencileri ağırladı. Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günü, okul müdürleri, öğretmenler, aileleri ve başarılı öğrenciler yerladı. . Öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Başkan Orkan, gençlerin bahtlarının açık olması temennisinde bulundu. Başkan Orkan, daha sonra dereceye giren Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Öğrencisi Furkan Kara, Çiğdem Batubey Okulu öğrencileri Barış Uyurgan ve Mehmet Enes Gümüştekin ile BKM Ortaokulu öğrencisi Ömer Efe Karademir'i tebrik ederek hediyeler verdi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden ve gelecekle ilgili planlarını soran Orkan, "İnşallah bu başarılı çalışmalarınız devam eder. Vatanımıza, Milletimize, Memleketimize yararlı, faydalı insanlar olursunuz. En güzel en iyi makamlara sizler gelirsiniz İnşallah. Karesimizin ve ilimizin adını tüm Türkiye'ye duyuran Öğrencilerimizi başarılarından kutluyor ve teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin yolu ve bahtı açık olsun" dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Tanju Bilgiç Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Bekir Pakdemirli
Magazin Reynmen Prens Harry Düm Tek Tek Diana Spencer
Spor Diego Muslera Mete Gazoz Hakan Reçber Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BAŞKAN ORKAN LGS ŞAMPİYONLARINI AĞIRLADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 22:20:42. #1.15#

title