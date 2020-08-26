Başkan Orhan'dan Malazgirt Zaferi kutlaması Türklerin Anadolu'nun kapılarını açtığı Malazgirt Zaferinin 949. Yıldönümü kutlamaları başladı.

Türklerin Anadolu'nun kapılarını açtığı Malazgirt Zaferinin 949. Yıldönümü kutlamaları başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son birkaç yıldır görkemli kutlamalar ile Türk halkına hatırlatılan ve önemi ısrarla vurgulanan 1071 Malazgirt Zaferi bu yılda yine görkemli hazırlıklar ile devlet erkanının da yoğun katılımı ile kutlanıyor. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Malazgirt Zaferinin önemine vurgu yaptı.

Sultan Alparslan'ın komutanlığında asrında görülmemiş bir deha, yetenek ve dirayet ile Anadolu'yu fethetmek için Bizanslılarla karşı karşıya gelen ve onları bozguna uğratan Türkler'in, tarihten aldığı bilgi, ilham, irfan ve tecrübe ile Anadolu'yu; kendisine yurt, Türk-İslam Medeniyeti'ne beşik, mazlumlara umut ve zalimlere set yaptığını söyleyen Başkan Orhan, "Köklü geçmişten, güçlü bir geleceğe uzanan bu kutlu zaferin yankıları günümüzde hala sürmektedir ve daha nice bin yıllarda da yankılanacaktır. Askeri bir başarının ötesinde, aklın, yeteneğin, imanın, sabrın, fedakarlığın, dirayetin ve güçlü bir iradenin eseri olan Malazgirt Zaferi, bizlere atalarımızın örnek şahsiyetlerini ve gayretlerini hatırlatırken, aynı gaye ile Anadolu'muzu, Türkiye'mizi daha ilerilere taşımak için de adeta bir yol haritası niteliğinde örneklik teşkil etmektedir. Malazgirt Zaferi ruhuna uygun, bu medeniyete layık birer millet olarak durmadan, yorulmadan liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu gayeye dönük çalışma kararlılığıyla kutlu fetih, şanlı zafer 1071 Malazgirt Zaferi'ni bir kez daha kutluyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA