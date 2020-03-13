Başkan Oran'dan Korona tedbiri Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, vatandaşları Korona virüsüne karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Dünya genelinde hergün onlarca can alan korona virüsü salgınına karşı Çeşme Belediyesi alarma geçti. Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran "Korona virüs" salgınına karşı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimince ilçe genelinde ortak kullanım alanları olan okullar, ibadethaneler, parklar, duraklar, otobüs terminallerinde ilaçlama çalışması gerçekleştirilirken, vatandaşların kullanımı için ortak kullanım alanlarına dezenfektan ekipmanları yerleştirildi.

İlaçlama çalışmaları hakkında bilgi veren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Unutulmamalıdır ki Korona virüsü aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir! Bu nedenle ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarımızı tamamladık" dedi. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflı görselle vatandaşları hijyen konusunda dikkatli olmaları konusunda uyaran Başkan Oran, "Sevgili Çeşme Ailem! Bir süre virüsten korunmak için tokalaşmayalım, öpüşmeyelim. Kişisel temizliğimize özen gösterelim, hepinizi çok seviyorum. Sağlıklı günler dilerim" dedi.

Kaynak: Bültenler