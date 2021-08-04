Başkan Oran'dan Ilıca'ya bir yatırım daha

Ilıca Yıldız Burnu'nunda yıllardır atıl durumda bulunan alana, vatandaşların denize girebileceği, yürüyüş yapıp, bisiklete binebileceği bir Rekreasyon Alanı kazandıran Başkan Oran, "Çeşmemiz'e hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Göreve geldiği günden bu yana verdiği sözleri tek tek hayata geçiren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran kentin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Hayata geçirdiği projelerle fark yaratan Başkan Oran, Ilıca Yıldız Burnu'na yeni bir Rekreasyon Alanı kazandırdı. Ilıca'da 5059 Sokak'ta yıllardır atıl durumda bulunan alana Plaj, yürüyüş ve bisiklet yolu yaparak vatandaşların hizmetine sokan Çeşme Belediyesi, burada ayrıca aydınlatma ve sulama sistemi kurarak peyzaj düzenlemesi yaptı.

"Ilıca'ya iade-I itibar kazandıracağız!"

Vatandaşların daha güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamaları için bu alanda ışıklandırmaların arttırıldığını dile getiren Oran, ayrıca güneşlenme terasları ve plaj hizmeti için gerekli tüm çalışmaların da devam ettiğini söyledi. Rekreasyon Alanı'nın halkın kullanımına açıldığını ifade eden Oran, "Ilıca'ya bir iade-i itibar sözümüz vardı, sözümüzü tutmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın denize girebileceği, yürüyüş yapıp, bisiklete binebileceği, akşamları aileleriyle birlikte deniz havası alabilecekleri çok güzel bir Rekreasyon Alanı'nı Ilıca'ya kazandırdık. Çeşmemiz'e hayırlı ve uğurlu olsun" dedi--

Kaynak: Bültenler