Başkan Oprukçu, Asfalt Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek gerek gördüğü noktalarda talimatlarını verdi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek gerek gördüğü noktalarda talimatlarını verdi.

Cinler Mahallesi'nde yapılan asfalt çalışmasında Cinler Mahalle Muhtarı Murat Biter ile de bir araya gelen Başkan Oprukçu, hizmetlerini vatandaşların talep ve istekleri doğrultusunda planladıklarını ve mahallelerde gözleri, kulakları olan muhtarların hizmet noktasında en önemli yardımcıları olduğunu belirtti.

Muhtar Murat Biter ve mahalle sakinleri yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Oprukçu'ya teşekkürlerini ilettiler.

"HİZMETTE SINIR YOK"

Çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Oprukçu: "Bir taraftan soğuk asfalt bir taraftan da sıcak asfalt çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belkaya mahallemizde iki haftada 14 km yol yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Parke taşlarımız da gelecek Allah'ın izniyle, hizmette sınır yok. İnşaatı biten, alt yapısı tamamlanan bütün sokaklarımızın asfaltı yapılacak. Asfaltsız yol bırakmama düsturumuzla çalışmalarımıza bundan sonra da devam edeceğiz. Ereğli'mize layıkıyla hizmet etme samimi çaba ve gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre