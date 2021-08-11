Başkan Oprukçu, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
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Başkan Oprukçu, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Oprukçu, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Cinler Mahallesinde yapılan asfalt çalışmasında Cinler Mahalle Muhtarı Murat Biter ile de bir araya geldi. Hizmetleri vatandaşların talep ve istekleri doğrultusunda planladıklarını dile getiren Başkan Oprukçu, mahallelerde gözleri, kulakları olan muhtarların hizmet noktasında en önemli yardımcıları olduğunu belirtti.

Muhtar Murat Biter ve mahalle sakinleri yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Oprukçu'ya teşekkürlerini iletti.

Çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Oprukçu, "Bir taraftan soğuk asfalt bir taraftan da sıcak asfalt çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belkaya Mahallemizde iki haftada 14 kilometre yol yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Parke taşlarımız da gelecek Allah'ın izniyle, hizmette sınır yok. İnşaatı biten, alt yapısı tamamlanan bütün sokaklarımızın asfaltı yapılacak. Asfaltsız yol bırakmama düsturumuzla çalışmalarımıza bundan sonra da devam edeceğiz. Ereğlimize layıkıyla hizmet etme samimi çaba ve gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Başkan Oprukçu, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
Başkan Oprukçu, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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