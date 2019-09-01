Başkan Öndeş, Selatin'de köy pazarı kuracak

01.09.2019 15:44

Germencik'e bağlı Selatin Mahallesi'nde ekonomik ve sosyal etkinliği artıracak önemli bir projeyi uygulamaya koymaya hazırlanan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş köy pazarı kurulması için ön çalışmaları başlattı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun hayata geçirdiği köy pazarı uygulamasının esas alınacağı proje kapsamında tıpkı Koçarlı'ya bağlı Çakırbeyli'de olduğu gibi Selatin'de de köy pazarı kurulacak. Köylülerin kendi yetiştirdikleri ve ürettikleri organik ürünlerini tüketiciye ulaştıracağı model üzerinde bir süredir çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Öndeş çiftçi ve üreticinin kalkınması için önemli bir proje olduğuna dikkat çekerek Çakırbeyli pazarını örnek gösterdi.



Germencik Belediyesi Selatin'de kurulması planlanan köy pazarı ile ilgili Çakırbeyli'de uygulanan modeli yakından görmeleri ve inceleme yapmaları için Selatinli kadınlara gezi düzenlendi. Selatinli kadınlar Pazar'ı gezerek Çakırbeyli pazarı esnafından bilgi alarak, ürünleri inceledi. Selatinli kadınların pazar gezisine Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Muttalip Özsemerci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tahsin Kocaman, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdurrahman Arslan, Selatin Muhtarı Kerim Çetin eşlik etti.



Selatinli kadınların Çakırbeyli köy pazarı gezisini değerlendiren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş proje ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak "tarihi gün" vurgusu yaptı. Başkan Öndeş "Bugünün tarihini bir yere not edin. İleride hatırlayınca köyün kaderinin değiştiği gün olarak belleklerinizde yer edinecek. Uygulamaya koyacağımız proje basit bir pazar projesi değildir. Yakın tarihimizde büyük izler bırakan Köy Enstitüleri'nin bir benzerini başlatıyor ve ilk adımını atıyoruz. Ayrıca Selatin'in stratejik konumu ve önemli yollar üzerinde bulunması da projemizin sürdürülebilirliği için garantidir" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA