Başkan Öndeş Mahalle buluşmalarına devam ediyor: Meşeli'de vatandaşın yanan evi yeniden yapılacak
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Başkan Öndeş Mahalle buluşmalarına devam ediyor: Meşeli'de vatandaşın yanan evi yeniden yapılacak

Halk buluşmalarına devam eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Meşeli Mahallesi'ni ziyaret etti.

Başkan Öndeş Mahalle buluşmalarına devam ediyor: Meşeli'de vatandaşın yanan evi yeniden yapılacak
11.09.2020 14:01 | Son Güncelleme: 11.09.2020 14:05

Halk buluşmalarına devam eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Meşeli Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyarette köyde ikamet eden ve geçtiğimiz günlerde evi yanan bir vatandaş ile de görüşen başkan Öndeş, yanan evin yenisinin yapılacağını belirtti.

Sürekli sahada bulunan ve belirli bir program çerçevesinde mahalleleri ziyaret eden Fuat Öndeş'in son durağı kırsal Meşeli Mahallesi oldu. Vatandaşlarla bir araya gelerek Germencik Belediyesi olarak gerçekleştirilen faaliyetlere değinen ve yapılması planlanan işler hakkında sohbet eden Öndeş, vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

Evi yanan vatandaşın ikamet sıkıntısının çözülmesi için belediye imkanları seferber edilecek

Geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza sonucu evi yanan vatandaşla da görüşen Fuat Öndeş, "Evin yeniden yapılması için belediye olarak tüm imkanlarımızla hizmetinizdeyiz" dedi. Öndeş "Germencik Belediyesi olarak şehrin dokusunu değiştirmeye devam ediyor, yıllardır beklenen hizmetleri günler içerisinde halkımızın hizmetine sunuyoruz. Zorluklar ve mali sıkıntılara rağmen faaliyetlerimize aralıksız sürdürüyoruz. Yoğun çalışma tempomuz içerisinde vatandaşlarımızla da bir araya gelip onların görüş öneri ve taleplerini dinliyoruz. Programımız çerçevesinde bugün Meşeli Mahallemize ziyarette bulunarak halkımızla buluştuk. Evi yanan bir vatandaşımızın evinin yeniden yapılması için çalışma başlatacağız. Belediye olarak tüm imkanlarımızla evi tamamlayıp bu mağduriyeti gidereceğiz" diyerek tüm sıcaklığı ile kendisine ev sahipliği yapan Meşeli halkına teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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