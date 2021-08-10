Başkan Ömer Günel, vatandaşlar ile sabah sporunda buluştu
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Başkan Ömer Günel, vatandaşlar ile sabah sporunda buluştu

Başkan Ömer Günel, vatandaşlar ile sabah sporunda buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde düzenlenen sabah sporu etkinliğine katıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde düzenlenen sabah sporu etkinliğine katıldı. Başkan Ömer Günel, günün ilk ışıklarıyla birlikte başlayan etkinlikte vatandaşlarla birlikte ısınma ve egzersiz hareketleri yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen sabah sporu etkinliği devam ediyor. Kuşadası Belediyesi'nde görevli spor antrenörü Bedirhan Güllüdağ ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde görevli spor antrenörü Fatma Doğan Alan eşliğinde gerçekleşen sabah sporuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda yapılan etkinliğe Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de katıldı. İlk olarak spor eğitmenleri ile birlikte Kısmet Otel Kavşağı'ndan İsmail Cem Barış Meydanı'na kadar tempolu şekilde yürüyen Başkan Ömer Günel, daha sonra vatandaşlarla birlikte sabah sporu yaptı.

Sabaha sporunu vatandaşlarla birlikte yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Başkan Ömer Günel, "Spor benim hayatımda çok önemli bir yere sahip. Spor dostu insanların yaşadığı bir kent olmayı hedefliyoruz. Bu sebeple Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde düzenlediğimiz spor etkinliğine hız kesmeden devam ediyoruz. Ayrıca Kuşadası Belediyesi olarak yaz boyunca çeşitli branşlarda spor faaliyetleri düzenliyoruz. Uzman eğitmenlerin eşliğinde hafta içi her gün düzenlenen etkinliklere tüm halkımızın katılımını bekliyoruz" diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde görevli spor antrenörü Fatma Doğan Alan, "Pandemi döneminde başladığımız sabah sporu etkinliğine devam ediyoruz. Hafta içi her gün sabah 8'de İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda buluşuyoruz. Kuşadası halkı etkinliğimize yoğun ilgi gösteriyor. Bugün Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel de etkinliğimize katılım sağladı. Keyifli bir etkinlik oldu" dedi.

Kuşadası Belediyesi spor antrenörü Bedirhan Güllüdağ ise "Kuşadası Belediyesi olarak yaz boyunca spor etkinliklerimize devam edeceğiz. Sabahları egzersiz yapıyoruz, boks idmanları yapıyoruz, pilates günleri yapıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa sabah sporu etkinliği düzenliyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Başkan Ömer Günel, vatandaşlar ile sabah sporunda buluştu
Başkan Ömer Günel, vatandaşlar ile sabah sporunda buluştu
Başkan Ömer Günel, vatandaşlar ile sabah sporunda buluştu
Başkan Ömer Günel, vatandaşlar ile sabah sporunda buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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