Başkan Oktay ve Meclis Üyesi Ali Kırlı 14 gün evden çıkmayacak Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Meclis Üyesi Ali Kırlı, 12-15 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenen "Inturmarket Turizm Fuarı" gittikleri Rusya dönüşü 14 gün kendilerini evlerinde izole edecek.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Meclis Üyesi Ali Kırlı, 12-15 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenen "Inturmarket Turizm Fuarı" gittikleri Rusya dönüşü 14 gün kendilerini evlerinde izole edecek.



Korona virüs salgını ve alınan önlemler kapsamın da Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve beraberinde gittiği Meclis üyesi Ali Kırlı evlerinden çıkmayıp 14 gün kendileri toplumdan izole etme kararı aldılar.



13 Mart Cuma günü yurda giriş yapan Mehmet Oktay ve Kırlı; korona virüs salgını ve alınan önlemler kapsamında 14 gün kendilerini toplumdan izole etme kararı aldı. Başkan Oktay, "Rusya'nın, Ulaştırma Bakanlığımızın sıraladığı riskli ülkeler arasında olmamasına rağmen bu kararı aldığını ve biz tüm tedbirlerimizi aldık. Giderken de gelirken de gerekli şartlara ve hijyen kurallarına azami dikkat gösterdik. Sağlık durumumda herhangi bir sorun yok gayet iyiyim. Ama tabi ki bu hassas bir konu. Vatandaşlarımızın ve çevremizin sağlığını riske atmamak için dışarı çıkmayıp gerekli prosedürleri yerine getireceğiz. Bu kapsamda tedbir amaçlı kendimi izole ettim. Belediye ile ilgili işleri de telefonla ya da online sistemle yürüteceğim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA