Başkan Oktay'dan işçilere teşekkür
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Başkan Oktay'dan işçilere teşekkür

Başkan Oktay'dan işçilere teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde belediye işçilerini ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Marmaris için yaptığınız her şey için ellerinize sağlık" diyerek çalışanlara teşekkür etti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde belediye işçilerini ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Marmaris için yaptığınız her şey için ellerinize sağlık" diyerek çalışanlara teşekkür etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde belediye personelini ziyaret etti. Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk ve Burak Demirtaş ile birlikte araç parkını ziyaret eden Oktay, belediye işçilerinin 1 Mayıs bayramını kutladı. Belediye işçilerine, "Marmaris için yaptığınız her şey için ellerinize sağlık" diyerek seslenen Başkan Oktay, "Oldukça güzel gidiyoruz, performansımız oldukça iyi. Marmaris için güzel hizmetler yapıyoruz, bunu arttırarak devam edeceğiz. Öyle güzel bir coğrafyada yaşıyoruz ki burası her şeyin çok daha iyisini hak ediyor. Bu da sizlerin sayesinde olacak" dedi.

İşçilerin her zaman yanında olduğunu ifade eden Başkan Oktay, "Biz zaten her zaman emekçinin yanında olduğumuzu ifade ettik. Geçtiğimiz aylarda yapılan iyileştirmeler de bunun kanıtıdır. Bazı haklar elbette mücadele ederek elde edilir. Ama sizlerin şöyle farklı bir özelliği söz konusu, sizlerin aldığınız iyileştirmeleri emeklerinizin karşılığında yani işinizi güzel yaparak elde ediyorsunuz. Bu da bizlere idare olarak oldukça fazla keyif veriyor. Bir kez daha elinize sağlık" diye konuşarak işçilere çeşitli hediyeler takdim etti. - MUĞLA

Başkan Oktay'dan işçilere teşekkür
Başkan Oktay'dan işçilere teşekkür
Başkan Oktay'dan işçilere teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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